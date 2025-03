Graduatorie Gps 2025: da quest’anno saranno pubbliche riserve di posti, precedenze e preferenze applicate

Tra le novità introdotte nel mondo della scuola dal Decreto PA, attualmente in discussione alla Camera, spicca oltre all’assicurazione integrativa per il personale scolastico, la nuova normativa che punta a rendere più trasparenti le graduatorie per il reclutamento del personale scolastico.

Più trasparenza nelle graduatorie

La novità riguarda l’obbligo di mettere in evidenza, senza occultamenti, nelle graduatorie, tutte le riserve di posti, le precedenze e le preferenze applicate. Una decisione importante, se si considera che spesso proprio l’omissione di questi dati rappresenta un motivo di polemiche e controversie tra i colleghi dei docenti che beneficiano di queste previsioni.

Lo scopo dei sindacati nell’introduzione di questa modifica, come spiga la Gilda, è assicurare maggiore equità e chiarezza nelle procedure di assegnazione degli incarichi. Allo stesso tempo, la pubblicazione di questi dati consentirà di ridurre notevolmente il pericolo di ricorsi e contenziosi da parte di candidati che spesso in virtù di punteggi superiori, ritengono un’ingiustizia il vedersi superati da colleghi in graduatoria con punteggi inferiori, senza sapere il perché.

L’obiettivo è conferire a tutto il sistema scolastico maggiore trasparenza in modo da conferire più fiducia da parte di coloro che fanno parte di questo mondo.