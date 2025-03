TFA Sostegno X Ciclo: a breve la pubblicazione del bando che darà ufficialmente il via al X ciclo del percorso universitario per la specializzazione sul sostegno, requisiti e prove d’accesso

Il bando per il X ciclo Tfa per il percorso universitario di specializzazione sul sostegno didattico è in fase di pubblicazione e darà ufficialmente il via alla selezione per i docenti di ogni ordine e grado. Per partecipare sarà necessario possedere l’abilitazione all’insegnamento per il grado scolastico di interesse.

I requisiti

Per la scuola dell’infanzia e primaria, i requisiti di accesso comprendono il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o la laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono richiesti l’abilitazione specifica per la classe di concorso, una laurea magistrale o il diploma per l’insegnamento tecnico-pratico (ITP). I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere riconosciuti in Italia per poter partecipare alla selezione.

L’accesso ai corsi del Tfa prevede il superamento di una serie di prove selettive, a partire da un test preselettivo, seguito da una o più prove scritte o pratiche e da una prova orale. Gli esami sono strutturati per verificare la capacità di argomentazione, l’uso corretto della lingua italiana e il possesso di competenze specifiche, tra cui metodologie didattiche, empatia, creatività e conoscenza del quadro organizzativo e giuridico dell’autonomia scolastica. Nel frattempo si resta in attesa dei Corsi Indire.

Come insegnare su sostegno senza titolo

Il test preselettivo

Il test preselettivo del Tfa, della durata di due ore, sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla, ciascuno con cinque opzioni di risposta. Ogni risposta esatta varrà 0,5 punti, mentre le risposte errate o non date non comporteranno alcuna penalità. Accederanno alla prova scritta i candidati che rientreranno in un numero pari al doppio dei posti disponibili, purché abbiano ottenuto un punteggio minimo di 21/30. In caso di parità, sarà data priorità a chi ha maggiore anzianità di servizio sul sostegno e, in assenza di tale criterio, al candidato più giovane.

Per essere ammessi alla prova orale del Tfa sarà necessario ottenere almeno 21/30 nella prova scritta. Se il percorso prevede più prove scritte o pratiche, la media aritmetica dei punteggi dovrà essere pari o superiore a 21/30, con l’obbligo di superare ogni prova con almeno 21/30. Anche la prova orale sarà valutata in trentesimi e si considererà superata con un punteggio minimo di 21/30.