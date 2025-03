Corsi Indire sostegno: ancora incertezze sulle differenze di punteggio nelle GPS rispetto al TFA

Non sono ancora stati avviati i Corsi Indire per la specializzazione sostegno, ma una buona notizia è che il prossimo 1° aprile è convocato l’Osservatorio per l’inclusione scolastica che dovrà esprimersi sui due decreti ministeriali. Nel frattempo, però c’è ancora incertezza sulle reali differenze che il titolo di specializzazione mediante Corsi Indire potrà avere con il tradizionale TFA.

L’aggiornamento delle graduatorie con i Corsi Indire

Che i due percorsi abbiano una profonda differenza per quel che concerne le modalità di svolgimento delle attività utili all’ottenimento della specializzazione è ormai conclamato. Meno chiara è la questione inerente l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie.

Secondo Scuolainforma, non ci sono ancora certezze in merito ai punteggi che saranno riconosciuti a coloro che conseguiranno la specializzazione su sostegno attraverso i corsi INDIRE.

Una questione sulla quale i sindacati hanno interrogato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in modo che si arrivi a un chiarimento.

Auspicabile una nota in cui vengano chiarite le modalità di attribuzione dei punteggi che verranno attribuiti nelle graduatorie. Il timore maggiore è una penalizzazione di chi ha completato o sta completando il TFA ordinario.

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi

Ogni giorno che passa rende sempre più complicato il rispettare la conclusione dei corsi INDIRE entro il 30 giugno. Data utile per rientrare nella finestra di aggiornamento delle GPS per quel che riguarda gli elenchi aggiuntivi. Proprio in questo senso, è una corsa contro il tempo per fare in modo che i percorsi INDIRE vengano autorizzati e banditi dalle Università prima dell’apertura degli elenchi aggiuntivi, prevista per aprile.

In questo modo, quantomeno sarebbe possibile per gli aspiranti docenti iscriversi agli elenchi aggiuntivi prima fascia GPS con riserva in modo da provare a completare il percorso entro la fine di giugno.