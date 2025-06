Nuovo bando Tfa sostegno 2025: il punto della situazione rispetto all’avvio dei Corsi Indire

La settimana che sta per iniziare, la seconda del mese di giugno, è da molti considerata cruciale per eventuali novità riguardo il decimo ciclo del tfa sostegno. Se da un lato non c’è alcun dubbio che un nuovo ciclo di corso di specializzazione per il sostegno ci sarà, molto incerte sono le tempistiche del ministero dell’istruzione e dell’università, che sono impegnati in questa fine primavera con la novità dei Corsi Indire, anche universitari.

I precedenti che rasserenano

Un impegno che sta assorbendo molto i due ministeri, costretti a interloquire costantemente e interfacciarsi per dare il via a questo doppio canale di specializzazione che però costituisce una novità assoluta.

E come abbiamo visto lo scorso anno per il primo ciclo dei percorsi abilitanti, quando c’è da avviare per la prima volta una macchina così complessa, i rallentamenti sono all’rodine del giorno. Per il momento possiamo confrontarci con i dati oggettivi, che raccontano come trascorsa la prima settimana di giugno, il bando per il TFA sostegno X ciclo non è ancora stato pubblicato.

Se da un lato è un dato che sorprende, dall’altro non c’è da preoccuparsi, considerato che i precedenti cicli del Tfa raccontano come raramente ci sia stata continuità di pubblicazione del bando per quel che riguarda il mese dell’anno deputato, per cui non c’è da meravigliarsi se alla fine si dovesse rimandare tutto a settembre.

Le differenze tra i due percorsi

Se invece qualcuno ha dubbi che il Tfa possa essere attuato quest’anno, basta fare riferimento ai Corsi Indire, per i quali si parla di offerta aggiuntiva al Tfa sostegno, il che lascia intendere come il Tfa resti la soluzione principale e primaria, per certi versi imprescindibile.

Il TFA classico universitario, come i Corsi Indire, consentiranno l’accesso alla prima fascia delle GPS grazie alla normativa che prevede come entrambi consentano di ottenere una specializzazione per il sostegno riconosciuta dal Ministero. Il TFA classico resta un titolo universitario, al contrario di quello organizzato da Indire.

Diverso anche il punteggio assegnato in GPS: l’assenza di una prova preselettiva per i Corsi Indire dovrebbe privare i suoi specializzati dei 12 punti garantiti a chi si specializza con il Tfa.