Avvio Corsi Indire sostegno: dovrebbero partire già nel mese di luglio, dureranno quattro mesi ed è già pronto il secondo ciclo

In attesa di un decreto che sancisca l’avvio del Tfa sostegno 2025, ogni giorno è utile per ulteriori novità anche per quel che riguarda i percorsi integrativi per la specializzazione dei docenti triennalisti e specializzati estero, ovvero quelli che sono stati denominati, per comodità, Corsi Indire per il sostegno (ma in realtà comprendono anche quelli erogati dalle università, anche se avranno un valore leggermente diverso tra loro).

La data probabile

Una data vera e propria per l’avvio dei corsi Indire non c’è, ma è innegabile che dopo un periodo di preoccupante silenzio da aprte del ministero, anche dopo la pubblicaizone dei decreti, si stia assistendo a una accelerazione dell’iter burocratico che porterà al varo della procedura nelle prossime settimane.

Da un lato si può asserire che c’è ancora un buon margine di tempo, dall’altro è volontà del ministero non arrivare troppo a ridosso delle scadenze imposte dal decreto stesso, in base al quale i corsi dovranno consentire il conferimento della specializzazione ai parteicpanti entro la ifne dell’anno.

Il contesto generale prevede inoltre, e non è un dettaglio da trascurare, che il ministero ha intenzione di varare entro fine anno anche il secondo ciclo di Corsi Indire utile a ricomprendere tutti coloro i quali non riiusciranno a erfezionare in tempo i requisiti richiesti per rientrare nei corsi per triennalisti.

I tre anni di servizio

Infatti l’anno in corso non è spendibile nel primo ciclo per perfezionare il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi cinque, cosa che sarà invece possibile fare in occasione del secondo ciclo che dovrebbe partire poco dopo il rpimo.

Il programma non dichiarato ufficialmente del ministero è fare in modo che i corsi previsti dal DM 75 per i “triennalisti” possano partire già nel mese di luglio. Per fare in modo che venga rispettata la scadenza imposta dalla normativa del 31 dicembre 2025, non si potrà andare oltre il mese di agosto, ma in quel caso le tempistiche sarebbero molto ristrette. L’ideale in questo senso diventerebbe proprio luglio.