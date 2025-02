Corsi Indire sostegno: non solo specializzazione, anche garanzia dal ministero di immissioni in ruolo graduali

Il decreto che avvierà i Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno sta per essere pubblicato, con la possibilità di partecipare per i docenti precari con almeno tre anni di servizio. Questi corsi, che prevedono almeno 30 CFU, consentiranno ai partecipanti di ottenere la specializzazione necessaria per essere assunti in ruolo.

Il decreto definirà i criteri di selezione, i contenuti del corso, i requisiti di accesso, i costi e le modalità dell’esame finale. Se le domande fossero numerose, potrebbero essere previste prove preselettive. Tutti i costi saranno a carico dei corsisti.

Il ritardo nella pubblicazione del decreto potrebbe essere legato alla necessità di acquisire i pareri di vari ministeri e dell’Osservatorio sull’inclusione scolastica.

I corsi mirano a rispondere alla scarsità di insegnanti specializzati, considerando che molti docenti di sostegno sono privi di specializzazione. Il 2025 vedrà l’avvio di questi corsi, con la possibilità di assunzioni progressive negli anni successivi. Nel frattempo però le polemiche non si placano. In attesa di capire se effettivamente i corsi partiranno in tarda primavera (dovrebbero concludersi entro la fine di quest’anno scolastico per consentire le assunzioni nel prossimo) il mondo della scuola si divide, anche per i tanti dubbi che ancora questo nuovo provvedimento del ministero si porta dietro. Le lungaggini nell’avvio dei percorsi confermano che ci sono ancora molti dettagli da limare per assicurare un provvedimento che comporti meno contestazioni possibili.