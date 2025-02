Riconoscimento 24 cfu già acquisiti: validi per alleggerire il percorso abilitante, ogni Ateneo stabilisce quali e quanti crediti riconoscere

Con l’introduzione dei nuovi percorsi abilitanti per l’insegnamento, molti docenti si chiedono se i 24 CFU già conseguiti da alcuni aspiranti docenti siano validi e come possano essere utilizzati per raggiungere i 30 o 60 CFU necessari nei nuovi percorsi.

I 24 CFU sono ancora validi?

Sì, i 24 CFU già conseguiti sono validi, ma non possono semplicemente essere aggiunti ai nuovi crediti richiesti. I percorsi formativi sono progettati per garantire una formazione specifica e mirata all’insegnamento, quindi non si tratta solo di un accumulo di crediti.

Riconoscimento dei 24 CFU nei nuovi percorsi da 60 e 30 CFU

Percorso da 60 CFU : I 24 CFU possono ridurre il percorso abilitante a 36 CFU , quindi, chi ha già i 24 CFU dovrà completare solo le attività formative aggiuntive per arrivare ai 60 CFU richiesti.

: I 24 CFU possono il percorso abilitante a , quindi, chi ha già i 24 CFU dovrà completare solo le attività formative aggiuntive per arrivare ai 60 CFU richiesti. Percorso da 30 CFU: Il riconoscimento dei 24 CFU pregressi per il percorso da 30 CFU dipende dalle singole Università, che valuteranno caso per caso se e quanti dei 24 CFU già acquisiti possano essere considerati validi.

Cosa fare

Chi ha già completato i 24 CFU potrebbe alleggerire il carico di studio nei nuovi percorsi, ma non è garantito un riconoscimento automatico. Ogni ateneo valuterà se i contenuti dei crediti pregressi corrispondono a quelli richiesti dai nuovi percorsi formativi, e quindi deciderà quali CFU validare e quali no.