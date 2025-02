Percorsi abilitanti 2025: tutto fermo in attesa dell’accreditamento da parte dell’Anvur, il tempo è sempre meno

Passano i giorni e la preoccupazione per la mancanza di notizie in merito ai percorsi abilitanti diventa direttamente proporzionale all’attesa per il decreto ministeriale senza il quale non può prendere il via il secondo ciclo di abilitazione (per l’insegnamento). Sembra ormai quasi superfluo ricordare che si tratta di un decreto atteso a breve, considerato che questo viene ripetuto ormai da diversi mesi ma nel frattempo la situazione non si sblocca.

La situazione attuale vede ancora ferme le università che al di là di alcune indicazioni informali non hanno ancora avuto istruzioni concrete e operative per procedere. A tenere tutto sospeso, il fatto che manca ancora un passaggio fondamentale, vale a dire l’accreditamento da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

Se l’ANVUR non provvede a valutare e approvare i corsi proposti dalle università, non si potrà procedere. Una volta reso noto questo passaggio, il decreto ministeriale potrà essere pubblicato ufficialmente. Da quel momento, le università saranno in grado di aprire i propri bandi di iscrizione per i nuovi corsi.

L’obiettivo è avviare i corsi il prima possibile, ma il tempo disponibile è ormai ridotto, quindi ci potrebbe essere una certa urgenza nel completare questo processo. In altre parole, il decreto deve essere pubblicato in tempi rapidi per permettere alle università di organizzare tutto in tempo utile.