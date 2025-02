Laurea + 24 cfu: ancora incerta la situazione dei triennalisti in vista dei percorsi abilitanti

In vista dell’avvio dei prossimi concorsi abilitanti, una delle situazioni più comuni è quella che riguarda un docente vincitore del concorso PNR1, che è iscritto con laurea e 24 CFU e si trova attualmente nella situazione di triennalista (cioè ha almeno tre anni di servizio, ma non ha completato tutti i requisiti per l’abilitazione).

Il problema riguarda la possibilità di dichiarare la propria situazione attuale e quale percorso formativo il docente deve seguire. Il Ministero non ha ancora dato una risposta ufficiale definitiva su questa questione.

Nel primo ciclo di concorso, i vincitori hanno potuto dichiarare la loro abilitazione senza dover specificare quale fosse il percorso seguito, ma non è ancora chiaro se lo stesso principio si applicherà anche al secondo ciclo.

Quando il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca e i sindacati si sono incontrati per discutere la questione, non è emersa una risposta chiara e univoca. Alcuni comunicati sindacali indicano che la richiesta del docente non è stata accolta, mentre altri suggeriscono che il Ministero si riserva di dare chiarimenti successivi.

Diventa quindi imprescindibile attendere un documento ufficiale che risolva questa incertezza e fornisca una risposta chiara sul percorso che il docente triennalista dovrà seguire.