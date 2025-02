Idonei concorso scuola PNRR: canale preferenziale per la selezione nei percorsi abilitanti, le decisioni del ministero

Salvo sorprese dell’ultimo momento, inserite all’interno del decreto di prossima pubblicazione da parte del ministero dopo il parere Anvur, non sono previsti per gli idonei del concorso PNRR1 canali preferenziali per la selezione nei percorsi abilitanti.

Si tratta di un’ipotesi di cui si era discusso nelle scorse settimane, ma che per il momento non trova alcun riscontro in comunicazioni ufficiali da parte del ministero. Questo lascia presagire che non sia nelle intenzioni del ministero prevedere che il superamento di un concorso dia diritto al riconoscimento di crediti nei percorsi abilitanti.

Questo almeno quanto previsto finora, dunque servirebbe un intervento legislativo per modificare lo status quo. Al momento si fa quindi riferimento alle linee guida del DPCM del 4 agosto 2023 in base alle quali è previsto unicamente il riconoscimento di un massimo di 12 CFU per chi ha già acquisito crediti negli ambiti psicopedagogici e didattici e fino a 5 CFU per esperienze di insegnamento o tirocinio. Questo esclude qualunque diritto aggiuntivo che possa derivare dal semplice superamento di un concorso.

Altro punto interrogativo riguarda le modalità di accesso al secondo ciclo dei percorsi abilitanti, per quel che riguarda l’eventuale mantenimento delle tabelle di valutazione dei titoli utilizzate nel primo ciclo. Non è infatti da escludere che possano essere modificate.