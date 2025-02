Nuovo concorso personale Ata: assunzione funzionari settore amministrativo-gestionale, domande entro il 3 marzo

Pubblicato un nuovo bando di concorso per personale Ata al di fuori delle selezioni ministeriali. La procedura è stata indetta dall’Accademia delle Belle Arti di Perugia, in Umbria. La selezione è rivolta all’assunzione di funzionari da mettere sotto contratto come personale ATA, nel settore amministrativo-gestionale.

Selezione riservata a laureati

Al contrario delle assunzioni ministeriali per il personale Ata in questo caso si tratta di una selezione riservata a laureati. Chi verrà assunto otterrà un contratto a tempo indeterminato e pieno.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 3 marzo 2025. Il concorso prevede due prove d’esame, una scritta e una orale. Ma se il numero di domande dovesse essere superiore a 30 ci sarà la possibilità di provvedere a una preselezione.

In caso contrario si partirà direttamente con due prove d’esame, una scritta ed una orale.

Come presentare domanda

Come detto no si tratta di una procedura ministeriale, anche perché le assunzioni non avvengono tramite concorsi con prove ma attraverso iscrizioni a graduatorie in base ai titoli. Questo concorso segue invece la normativa prevista per AFAM.

Per presentare domanda di partecipazione al concorso per funzionari all’Accademia delle Belle Arti di Perugia è necessario fare riferimento alla procedura telematica attiva fino al 3 marzo sulla pagina del portale inPA.