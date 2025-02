Percorsi abilitanti 2025: inizio delle lezioni previsto a marzo, conclusione a giugno

Cresce l’attesa per il percorso abilitante riservato ai vincitori del concorso PNRR 2023 che, pur essendo stati immessi in ruolo con un contratto a tempo determinato, non hanno ancora conseguito l’abilitazione necessaria per ottenere un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2025. Si tratta di circa 13.000 docenti che, assunti con contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2024, stanno svolgendo l’anno di prova e devono ottenere l’abilitazione entro giugno 2025 per vedersi confermata la posizione a tempo indeterminato.

I due tipi di percorsi

Per raggiungere questo obiettivo, dovranno frequentare i percorsi abilitanti previsti dal DPCM 4 agosto 2023, i quali saranno attivati con ogni probabilità a partire da marzo 2025. Questi percorsi si suddividono in due tipologie: uno da 30 CFU, destinato a coloro che hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, e un altro da 36 CFU, riservato ai vincitori del concorso PNRR 2023 che avevano partecipato con laurea e 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Corsia preferenziale

L’attivazione di questi percorsi costituisce una sorta di corsia preferenziale per questi docenti, consentendo loro di ottenere l’abilitazione in tempi utili e di completare il processo di stabilizzazione nel mondo della scuola. Con l’inizio delle lezioni previsto per marzo 2025 e la conclusione entro giugno dello stesso anno, il percorso appare come una corsa contro il tempo, ma risulta fondamentale per garantire la conferma in ruolo di migliaia di insegnanti.