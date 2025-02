Mobilità docenti 2025: non si possono indicare i singoli plessi di un’autonomia scolastica ma la sede di organico, massimo 15 preferenze

C’è grande confusione sulle modalità che i docenti devono seguire per poter presentare domanda di mobilità, a cominciare dal fatto che non è possibile indicare i singoli plessi di un’istituzione scolastica, ma solo la sede di organico, cioè l’istituzione scolastica nel suo complesso.

Le 15 preferenze

La domanda di mobilità può essere presentata da chi non è soggetto ai vincoli previsti dal contratto e può riguardare sia la provincia di titolarità che altre province. Ogni docente può esprimere fino a 15 preferenze, che possono riguardare sia singole scuole (preferenze di sede) sia aree geografiche più ampie (preferenze sintetiche, come comuni, distretti o province).

Chi ottiene il trasferimento in una scuola richiesta in modo puntuale con il codice scuola è soggetto al vincolo triennale, salvo eccezioni previste dal contratto nazionale. Al contrario, chi ottiene il trasferimento tramite una preferenza sintetica viene assegnato alla prima scuola disponibile secondo l’ordine stabilito dal Bollettino Ufficiale.

Se la scuola è stata richiesta in modo puntuale da un altro docente, questa gli verrà assegnata anche se ha un punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica sarà data la scuola successiva disponibile. Se invece c’è una sola disponibilità, questa viene assegnata al docente con punteggio più alto.

L’assegnazione ai plessi

L’assegnazione ai plessi all’interno dell’istituzione scolastica non è parte della procedura di mobilità, ma una decisione che spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle disposizioni degli organi collegiali. Nel caso in cui un’istituzione scolastica abbia plessi situati in comuni diversi da quello della sede di organico, il dirigente deve rispettare le precedenze stabilite dal contratto sulla mobilità.

Il CCNI 2025/28, che regolerà queste procedure per il prossimo triennio, è in fase di definizione e si prevede un incontro decisivo tra le parti i prossimi giorni.