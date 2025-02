Nuovo concorso Ministero della Giustizia: assunzione per ausiliari archivi notarili, basta la scuola dell’obbligo

Il Ministero della Giustizia ha aperto una selezione per l’assunzione di sette Ausiliari per archivi notarili con contratto a tempo indeterminato. Le posizioni sono distribuite in diverse sedi italiane e rientrano nell’Area degli Operatori.

Per partecipare è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico, quindi possedere almeno la licenza media, ma è necessario essere iscritti ai Centri per l’Impiego, poiché la selezione è riservata a chi figura negli elenchi dei disoccupati o in cerca di lavoro.

Il processo di selezione prevede due fasi. La prima è un colloquio conoscitivo, durante il quale vengono verificate le conoscenze generali di base, con particolare attenzione alla gestione e archiviazione di documenti. La seconda è una prova pratica, che include attività come la riproduzione e impaginazione di documenti con una fotocopiatrice, il trasporto e la sistemazione di fascicoli e la scrittura di un breve testo utilizzando il programma Word.

Per candidarsi, è necessario rivolgersi al Centro per l’Impiego territoriale, che pubblicherà un avviso con le modalità precise di presentazione della domanda. Dopo la pubblicazione dell’avviso ufficiale, l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili invierà ai Centri per l’Impiego la richiesta di candidati, in numero doppio rispetto ai posti disponibili. I Centri per l’Impiego individueranno i candidati idonei in base alla graduatoria e trasmetteranno i nominativi all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.