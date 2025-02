Scelta 20 scuole 2025: riservata ai candidati non inseriti in GPS ovvero inclusi per posti/classi di concorso diverse da quelle per cui chiedono l’inserimento negli elenchi

Il Ministero ha previsto l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per l’anno scolastico 2025/26, riservato a chi consegue il titolo di abilitazione o specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2025.

I docenti già inseriti in GPS devono mantenere la provincia scelta in precedenza, mentre chi non è ancora iscritto può selezionarla liberamente. Non è consentito cambiare provincia rinunciando alla precedente iscrizione.

Per chi è già presente in GPS, è possibile dichiarare solo i titoli non inseriti nell’ultimo aggiornamento, purché conseguiti entro il 24 giugno 2024. Chi invece non è ancora iscritto può dichiarare tutti i titoli ottenuti entro la stessa data.

I candidati verranno graduati in base ai punteggi previsti e potranno ottenere supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche con priorità rispetto alla seconda fascia. Per il sostegno, è prevista anche la possibilità di accedere alle assunzioni straordinarie per il ruolo, prorogate fino al 31 dicembre 2025.

La scelta delle 20 scuole utili all’inserimento nelle graduatorie di istituto è riservata agli aspiranti non inseriti in GPS oppure inclusi per posti/classi di concorso diverse da quelle per cui chiedono l’inserimento negli elenchi.

La domanda andrà presentata online tramite SPID o CIE, in un periodo che verrà comunicato successivamente. La scadenza sarà precedente al 30 giugno 2025. Chi conseguirà il titolo dopo la chiusura della procedura ma entro il termine stabilito potrà inserirsi con riserva, che verrà sciolta una volta verificato il possesso del titolo.