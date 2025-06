Fase zero algoritmo Gps 2025: non è garantito che venga pubblicato formalmente, ma verranno sicuramente comunicati gli esiti

Una delle principali novità che caratterizzeranno il prossimo algoritmo per le supplenze Gps 2025 sarà sicuramente l’introduzione del bollettino zero, procedura introdotta per far fronte alla necessità di gestire al meglio la nuova norma sul docente confermato sul sostegno dalle famiglie. Sarà infatti proprio durante questa procedura che l’algoritmo procederà con l’emissione del bollettino zero, utile a individuare quali docenti confermati hanno effettivamente diritto alla cattedra entro il 31 agosto.

L’avvio dell’algoritmo

Ci sono molte indicazioni circa questa procedura ma anche molti aspetti ancora rimasti oscuri e bisognosi di chiarimento da parte del ministero. C’è ancora tempo, considerato che siamo a oltre due mesi dall’avvio dell’algoritmo. Ma è chiaro che prima verranno comunicate la maggior parte delle informazioni utili, maggiore sarà il senso di trasparenza che potrà avere questa nuova norma accompagnata da molto scetticismo, per essere eufemistici.

Uno dei dubbi riguardo il bollettino zero riguarda la possibilità che possa essere pubblicato ufficialmente o che possa restare noto soltanto agli uffici scolastici e al ministero. L’unica certezza per il momento è che parliamo di una novità assoluta, e per questo è inevitabile che ci siano ancora molti aspetti da chiarire.

L’esclusione dalle fasi successive

Una di queste certezze è che la procedura che verrà applicata alla fase zero sarà in tutto e per tutto sovrapponibile a quella impiegata dal ministero fino all’anno scorso per la fase uno. Questo consente di avere la certezza che le preferenze espresse nelle 150 scuole restano vincolanti anche per questa fase.

Anche se non è ancora ufficiale che il bollettino zero venga pubblicato formalmente, c’è la garanzia che verranno sicuramente comunicati gli esiti. Il fatto che la fase zero sia simile alla fase uno, suggerisce che diventa indispensabile compilare la domanda per le 150 preferenze al massimo delle possibilità, considerato che restare esclusi dalle nomine in fase zero significa rischiare l’esclusione anche dalle fasi successive.