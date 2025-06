150 preferenze gps 2025: quest’anno ci saranno tre sezioni da compilare nella domanda

Come cambia la domanda per la presentazione della scelta inerente le max 150 preferenze per supplenze da GaE e GPS al 31 agosto o 30 giugno 2026 quest’anno? Qualche novità è prevista, ma non è correlata come i docenti speravano alle presunte irregolarità nell’assegnazione degli incarichi puntualmente lamentate ogni anno dai docenti precari, per il mancato rispetto del punteggio in graduatoria.

Le novità dell’algoritmo

La novità principale, che riguarda però tutti i docenti in cerca di un incarico di supplenza in vista del prossimo anno, è sicuramente legata alla novità della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia. Una possibilità che impatta sia su chi è direttamente interessato dalla procedura, sia chi lo sarà indirettamente, considerata l’assegnazione in via prioritaria degli incarichi.

Nelle prossime settimane è attesa la comunicazione da parte del Ministero che pubblicherà uno specifico avviso inerente la finestra temporale individuata per la presentazione delle domande. Domande che dovranno essere presentate dai precari interessati a ottenere una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025 da GaE o GPS. La domanda va presentata anche da chi ha provveduto già lo scorso anno, anche se non si desidera modificare le proprie scelte. Chi non presenta domanda non viene incluso nell’assegnazione degli incarichi mediante algoritmo.

Non solo max 150 preferenze

La domanda quest’anno sarà più complessa, almeno per chi sarà interessato dalla procedura di conferma della stessa cattedra di sostegno dello scorso anno. La prima sezione sarà proprio quella riservata a chi beneficia di priorità sulla conferma della supplenza su sostegno. per veder attivata questa sezione, è necessario aver dato la propria disponibilità entro il 15 giugno dopo la richiesta della famiglia.

La seconda sezione sarà quella riservata a chi è interessato a richiedere l’assunzione a tempo determinato da GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo posto sostegno. Il riferimento è a eventuali posti residui dopo la fase ordinaria da GaE e concorsi. Infine una terza sezione riservata alle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 da prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia, graduatorie incrociate sostegno.