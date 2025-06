Cedolino Noipa giugno 2025: ecco le voci relative al taglio del cuneo fiscale da cercare nel dettaglio

Giugno è il mese dell’introduzione in busta paga per docenti e personale ata del taglio del cuneo fiscale introdotto con la Legge di Bilancio 2025. Dopo sei mesi di attesa, finalmente la misura può contribuire ad appesantire lo stipendio del personale della scuola, anche grazie al pagamento del saldo degli arretrati da gennaio a maggio 2025.

Il taglio del cuneo fiscale

Ci sono però in busta paga, per ogni dipendente a seconda delle singole situazioni, accrediti come questi e detrazioni, per cui alla fine è difficile solo in base all’importo finale capire bene di quali voci si sta beneficiando e quali invece ancora pesano e rendono il totale minore del previsto.

Per questo, in vista della pubblicazione del cedolino, NoiPA ha diramato una guida che consente di leggere i dettagli in modo che docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno 2025 possano comprendere le voci presenti nel dettaglio. In questo modo, quando avverrà la pubblicazione del cedolino tra qualche giorno dall’area riservata ognuno potrà chiarire i motivi i importi più bassi, in linea o più alti rispetto al previsto.

I codici degli arretrati del cuneo

Per individuare le voci relative al cedolino di giugno 2025 all’interno del cedolino, inerenti il pagamento degli arretrato, bisogna fare riferimento ai seguenti codici, per chi non ha rinunciato:

E11– CREDITO ART.1 COM 4 l.207/2024 (per il Bonus)

E12 – ULTERIORE DETR. ART.1 COMMA 6 L. 207/2024 (per l’Ulteriore Detrazione)

Il taglio del cuneo fiscale è presente da giugno, ma continuerà a essere inserito anche nei prossimi mesi. Per capire a quale voce farà riferimento, bisogna cercare la sezione “Altri assegni” con la dicitura Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24. Invece gli importi relativi all’Ulteriore Detrazione, sommati nel cedolino stipendiale alle altre detrazioni fiscali, saranno riportati all’interno di un messaggio a cedolino. In questo caso bisogna cercare la voce Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24.

La tabella delle percentuali del taglio del cuneo fiscale

Il bonus relativo al taglio del cuneo fiscale è un diritto riservato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno. Si può fare riferimento a questa tabella:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;

4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.