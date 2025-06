Mini call veloce sul sostegno 2025: solo 48 ore di tempo per la presentazione della domanda per posti residui dopo lo scorrimento della GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo

L’estate per la scuola significa sospensione delle lezioni, per i docenti, non tutti, significa adempiere a una serie di incombenze, soprattutto per i precari, messe in calendario in un periodo complicato. Spesso le scadenze sono a ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico o concentrate nel mese di agosto, quando è più probabile avere difficoltà con una buona connessione e con la disponibilità di seguire ogni eventuale aggiornamento.

La conferma dei docenti di sostegno

Quest’anno con la nuova norma della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, gli appuntamenti si moltiplicano. Per questa categoria le scadenze sono già iniziate, considerato che fino al 15 giugno c’è tempo per dare disponibilità ai dirigenti scolastici per la conferma, in modo poi da poterla ufficializzare tra un paio di mesi in occasione della domanda per la scelta delle max 150 preferenze.

Ma il calendario delle scadenze prevede anche altre incombenze cui prestare attenzione: è in arrivo la presentazione delle domande per lo scioglimento della riserva finalizzata alla partecipazione all’elenco aggiuntivo prima fascia GPS. La finestra temporale va dal 16 giugno al 3 luglio 2025. E’ già in corso il periodo utile per poter partecipare ai Percorsi Indire /università come abilitati estero. La rinuncia al contenzioso fa ufficializzata entro il 25 giugno 2025.

Corsi Indire e Tfa

Giugno e luglio saranno con ogni probabilità anche i mesi utili per presentare domanda di partecipazione a Percorsi Indire e TFA sostegno X ciclo, anche se le date non sono ancora state ufficializzate, soprattutto per il Tfa ancora in attesa di decreto.

Luglio sarà anche il mese dello scioglimento della riserva per il concorso PNRR2, anche in questo caso le date non sono state ancora comunicate. A fine luglio o al massimo i primi giorni di agosto prenderà il via la procedura per la presentazione delle domande per le max 150 preferenze per supplenze da GaE e GPS al 31 agosto o 30 giugno 2026.

Mini call veloce sul sostegno

Si chiude a fine agosto con la Mini call veloce GPS sostegno. Una procedura valida su eventuali posti residui anche dopo lo scorrimento della GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo. Anche per quest’anno il Ministero ha confermato la volontà di procedere.

I posti saranno disponibili per candidati provenienti da altre province. Per partecipare, bisogna aver compilato la richiesta per la propria provincia. Altra condizione, non essere stati individuati per mancanza di posti. Si sa già che ci saranno solo 48 ore di tempo per la presentazione della domanda.