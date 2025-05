Tabella taglio cuneo fiscale 2025: ecco gli importi nella busta paga di giugno in base al reddito per docenti e Ata

Tra qualche ora inizieranno a essere disponibili su Noipa gli importi dello stipendio di giugno per docenti e Ata, una mensilità particolarmente significativa perché dovrebbe contenere, salvo sorprese dell’ultimo momento, il tanto atteso taglio del cuneo fiscale comprensivo degli arretrati da gennaio a maggio 2025.

Chi ne ha diritto

Il taglio del cuneo fiscale è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2025 e doveva entrare in vigore da gennaio, ma una serie di ritardi per motivi tecnici ha rimandato al sua introduzione fino al mese di giugno. Questo comporta naturalmente, avendo effetto retroattivo, che verranno pagati anche gli arretrati fino a maggio.

Il taglio del cuneo fiscale è un aumento di stipendio indiretto che deriva dalla riduzione della tassazione. Lo paga direttamente il datore di lavoro in base al reddito complessivo annuo del dipendente.

E’ previsto un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4) e una ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6).

Le tabelle

Otterranno il bonus docenti e personale ata con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro. Valgono anche eventuali redditi autonomi, di cui Noipa però non è a conoscenza, Di qui al necessità di rinunciare se si ritiene di superare il limite, epr evitare poi di dover restituire la somma sotto forma di conguaglio successivamente.

Questa la tabella del bonus erogato con il taglio del cuneo fiscale:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;

4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

C’è poi un’ulteriore detrazione fiscale per i dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro, con questi scaglioni: pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro. L’importo si riduce progressivamente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

La rinuncia

La rinuncia era possibile entro il 25 maggio, quelle successive a quella data avranno decorrenza dalla mensilità successiva, se saranno elaborate in tempo.

