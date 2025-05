Graduatorie Corsi Indire: algoritmo per assegnare i posti disponibili come per le 150 preferenze

In attesa della pubblicazione dei bandi da parte di Indire e delle Università per l’avvio dei nuovi corsi abbreviati di specializzazione sul sostegno per triennalisti e abilitati estero in attesa di riconoscimento, si pone la questione del numero limitato di posti rispetto alle domande che probabilmente verranno presentate.

La pubblicazione delle graduatorie

Questo rende la pubblicazione delle graduatorie per i percorsi di specializzazione un momento particolarmente atteso e allo stesso tempo temuto da parte di chi resterà fuori.

Per i docenti triennalisti la graduatoria, in base a ciò che sancisce il DM 75/2025, sarà compilata in base a criteri specifici. Avrà priorità il docente con numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nei cinque anni precedenti. In caso di ulteriore parità, prevarrà il docente più giovane.

I docenti che non rientreranno tra le prime selezioni, potranno fare riferimento ai posti residui presso altri Atenei. Ora resta da capire le tempistiche di pubblicazione delle graduatorie dopo la pubblicazione delle domande.

Algoritmo per le iscrizioni

Il problema nascerebbe se i bandi venissero pubblicati contemporaneamente da tutte le Università e da INDIRE. C’è ancora molta incertezza in questo senso, probabilmente solo la pubblicazione del bando, o dei bandi, consentirà di avere le idee più chiare in merito.

Anche per risolvere la questione, torna di moda la proposta dell’istituzione di un algoritmo che segua il modello della compilazione delle 150 preferenze, algoritmo sempre contestato ma che in questo caso potrebbe fare davvero comodo. Lo sottolinea il Gruppo Uniti per Indire.

