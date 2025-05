Stipendio docenti giugno 2025: cresce l’attesa per capire quanto il taglio del cuneo fiscale impatterà sull’importo finale

Il prossimo stipendio di giugno per docenti e ata e in generale per il personale scolastico, dovrebbe finalmente beneficiare dell’inserimento in busta paga del taglio del cuneo fiscale 2025, misura introdotta con la legge di Bilancio da gennaio, ma che ancora non ha trovato applicazione.

Perchè importi così bassi negli ultimi mesi

La mancanza di questo aumento di stipendio indiretto, unito all’applicazione delle addizionali regionali e comunali, da febbraio a novembre per i lavoratori in attività, e da gennaio a novembre per i pensionati, ha determinato importi particolarmente bassi rispetto alle aspettative. Ora con l’inserimento del taglio del cuneo fiscale annunciato per giugno, unitamente al saldo degli arretrati da gennaio a maggio, le buste paga potrebbero finalmente essere più consistenti.

Particolarmente penalizzati dalle addizionali i lavoratori della scuola con contratti che terminano a giugno. Per loro infatti l’applicazione delle trattenute viene anticipato includendo anche i mesi fino a novembre, motivo per il quale lo stipendio è stato particolarmente basso egli ultimi tempi.

Che aumenti aspettarsi a giugno

L’aumento di stipendio determinato dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale dipenderà naturalmente dalla propria posizione individuale, quindi dal numero di ore per cui si lavora e dalla fascia stipendiale.

Il riscontro di giugno sarà importante per capire quanto questa misura avrà impattato realmente sugli stipendi del personale della scuola.