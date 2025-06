Essere nominabili in fase zero: cosa cambia con l’algoritmo supplenze quest’anno, si potrebbe anticipare la procedura

La prossima procedura di assegnazione supplenze Gps 2025 sarà fortemente influenzata almeno nella fase iniziale, dalla nuova norma sulla continuità sul sostegno, che introduce il bollettino zero da emanare prima del 31 agosto. Questo comporterà un’ottimizzazione delle tempistiche, soprattutto in fase di avvio, di tutta la procedura.

La finestra temporale per le 150 preferenze

Possibile che in questo senso, rispetto agli anni passati, il ministero possa decidere anche di anticipare la finestra temporale utile alla presentazione delle 150 preferenze riservata ai docenti precari e quest’anno anche ai docenti destinatari di conferma.

Per ottenere la conferma, nel caso si sia data disponibilità entro il 15 giugno e spuntato la sezione relativa nella domanda per le 150 preferenze, bisogna essere nominabili in fase zero. Questa nuova fase, che verrà introdotta per la prima volta quest’anno proprio al fine di assegnare le conferme sulla continuità, prevede che l’Ufficio Scolastico Territoriale proceda alla simulazione dell’assegnazione delle supplenze sulla base delle 150 scuole indicate.

E’ indispensabile che il docente destinatario di richiesta di continuità, se ha accetta, rientri tra i nominati. Vale anche posto comune o grado diverso. Se si verifica questa circostanza, il docente può essere confermato sul posto di sostegno dell’anno precedente.

La procedura Ust

La palla passa nuovamente all’UST che deve rimuovere dalla disponibilità complessiva, temporaneamente il posto assegnato in fase zero per confermare il docente sul sostegno, rendendo di nuovo disponibile il posto provvisorio.

Per i docenti destinatari di continuità, la fase zero è l’unica occasione valida, perché chi non viene nominato in questa fase, non potrà essere confermato. Potrà però partecipare ai turni successivi di nomina, come tutti gli altri sulle supplenze residue, senza priorità ma in base al solo punteggio in graduatoria e in base alle preferenze espresse.

Dopo la fase zero si passa alla fase uno, riservata solo per eventuali completamenti orari. Infatti la conferma in fase zero riguarda esclusivamente l’orario ottenuto, come uno spezzone.

I docenti destinatari di conferma faranno bene a compilare al meglio la domanda per le 150 preferenze, non fidandosi troppo della conferma.