Disponibilità Gps 2025: quest’anno fase zero dell’algoritmo con il massimo dei posti disponibili già pubblicato

Ogni anno la procedura per l’assegnazione delle supplenze Gps è una corsa contro il tempo in estate per completare i passaggi fondamentali ad arrivare in tempo all’assegnazione degli incarichi. La fase iniziale è immediatamente contraddistinta da inevitabili polemiche: spesso la fase di scelta delle 150 preferenze mediante istanza da presentare online è in estate, a volte a inizio agosto a volte a cavallo di ferragosto. Cosa che complica non poco la gestione da parte di docenti precari in vacanza che rischiano di non potersi collegare o comunque di farlo in condizioni non ideali per effettuare una scelta che va ponderata al meglio per ottimizzare le possibilità di ottenere un incarico rispondente alle proprie esigenze.

Le scelte al buio

A complicare il tutto il fatto che spesso queste scelte devono essere effettuate al buio, essendo raramente note tutte le disponibilità che consentirebbero ai docenti di effettuare scelte maggiormente ponderate. C’è poi la tempistica di avvio dell’algoritmo stesso, solitamente a fine agosto, troppo tardi per consentire a tutti i docenti di essere in cattedra per l’inizio delle lezioni.

Il meccanismo poi dei turni successivi comporta una serie di giri di convocazione che finiscono anche ad anno scolastico abbondantemente inoltrato. Quest’anno la novità della norma sulla conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie, paradossalmente, potrebbe agevolare il rispetto delle tempistiche perché pone scadenze ancora più stringenti. Ad esempio, non potrà essere disattesa la scadenza di fine agosto per la conclusione del primo turno di nomine, corrispondente proprio a quello in cui verranno confermati i docenti che hanno ricevuto e accettato la richiesta da parte delle famiglie del proprio studente dell’anno precedente.

Le scadenze degli Uffici scolastici

Secondo la norma, infatti, la conferma su posto sostegno deve avvenire entro il 31 agosto. Lo sancisce il dm n. 32 del 26 febbraio 2025 secondo cui la procedura di conferma dell’insegnante su posto di sostegno deve terminare entro il primo turno di nomina, prima che finisca agosto. Questo pone un’ulteriore responsabilità nei confronti degli Uffici Scolastici che dovranno rispettare alcune tempistiche trattative. Una di queste sarà quella di concludere tutte le procedure per il ruolo entro fine agosto. Altra necessità, quella di procedere con la fase zero dell’algoritmo con il massimo delle disponibilità.