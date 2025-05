Conferma docenti di sostegno: il contratto non sarà necessariamente uguale a quello dello scorso anno, potrebbe essere migliore

Con la scadenza fissata per oggi come termine ultimo per la presentazione delle domande da parte delle famiglie intenzionate a confermare (o quantomeno a richiedere) il docente di sostegno del proprio figlio anche in vista del proprio anno scolastico, si chiude la prima fase di questa nuova procedura che non sta mancando di far discutere.

La prossima fase della procedura

E che farà ancora discutere, soprattutto quando poi concretamente si passerà mediante algoritmo alla fase di assegnazione delle supplenze, fase durante la quale potrebbe avvenire qualche “scavalcamento” temuto da docenti non destinatari della conferma con punteggio alto.

Da domani, o meglio da martedì 3 giugno, sarà il momento della valutazione del GLO di tutte le richieste pervenute con richiesta di adesione alla procedura da parte del docente. Ricordiamo che l’accettazione della supplenze non è vincolante, più impattante invece un eventuale ‘no’ pervenuto entro il 15 giugno che comporta lo stop alla procedura. In questo caso, infatti, il Dirigente Scolastico non inserirà al SIDI il nominativo del docente.

Il meccanismo dell’algoritmo

In caso di disponibilità, invece, il docente troverà nella prossima domanda per le max 150 preferenze a fine luglio-inizio agosto la sezione per confermare ufficialmente la disponibilità a restare sulla stessa cattedra. Se cambia idea, sarà l’occasione per non spuntare la relativa casella e manifestare la propria rinuncia.

Se invece vuole procedere, nella domanda per le max 150 preferenze il docente dovrà inserire anche le richieste per la tipologia di posto che intenderebbero accettare.

Inserire le tipologie di posto compatibili con la cattedra sulla quale si desidera la conferma è fondamentale per consentire agli UST di verificare che il nominativo dell’interessato compaia.

I casi specifici

Secondo Gilda degli Insegnanti, la nomina dell’a.s. 2025/26 non è in linea con il contratto del 2024/25. Quindi potrebbe capitare che chi ha avuto un contratto su spezzone o viene confermato solo da una delle famiglie, potrebbe ottenere una cattedra al 31 agosto con nomina su quella con precedenza proprio su quella.

Se l’algoritmo trova uno spezzone, come richiesto, il docente parteciperà al turno normale da GPS per l’eventuale completamento. Se l’algoritmo non trova nulla, si passa ai turni normali da GPS in base alla posizione in graduatoria e alle preferenze inserite nella domanda.