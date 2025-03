Supplenze sostegno 2025: arrivano nuove indicazioni degli Uffici Scolastici per la conferma dei docenti entro il 31 maggio

Proseguono le indicazioni degli uffici scolastici, man mano che si avvicinano le scadenze, per quel che riguarda la conferma del docente di sostegno su eventuale richiesta delle famiglie. Dopo l’ufficialità del provvedimento, grazie alla pubblicazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito del Decreto Ministeriale N. 32 del 26 febbraio 2025, arrivano le istruzioni ai Dirigenti scolastici delle indicazioni utili alle procedura da seguire.

La valutazione della conferma del docente di sostegno

La scadenza per la presentazione dell’istanza è fissata al 31 maggio 2025. Entro quella data, i dirigenti scolastici dovranno aver ricevuto tutte le eventuali richieste da parte delle famiglie per la continuità del docente di sostegno. A quel punto inizierà la fase di valutazione ed eventuale accettazione della richiesta, grazie anche al supporto del Gruppo di Lavoro Operativo. L’esito della valutazione viene comunicato all’Ufficio scolastico competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.

Per quel che riguarda il docente di sostegno, deve esprimere la volontà di essere riconfermato con precedenza assoluta in occasione della presentazione delle istanze per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per il 2025/2026. Se tutte le condizioni concorrono, è compito dell’Ufficio scolastico provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di assegnazione delle supplenze. Per avere ufficialità degli esiti delle assegnazioni, bisogna fare riferimento all’albo online dell’Ufficio scolastico.

I requisiti per essere confermati

Le conferme devono essere disposte entro il 31 agosto 2025. I beneficiari sono i docenti specializzati nell’insegnamento agli alunni con disabilità, i docenti non specializzati che, nell’anno scolastico 2024/2025, abbiano prestato servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e i docenti non specializzati che, sempre nel 2024/2025, abbiano svolto servizio su posto di sostegno attraverso le procedure previste dall’Ordinanza.

