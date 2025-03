Percorsi abilitanti 2025: cresce la preoccupazione per la mancanza di classi di concorso indispensabili per chi deve ottenere il contratto a tempo indeterminato

Per l’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti sono state finora attivate le classi di concorso A06; A072; A073; A075; B005; B008; B009; B010; B013; B025; B026.

Le classi di concorso mancanti per i percorsi abilitanti

Circostanza confermata dal Dm n. 270 del 19 marzo 2025 nel quale il Ministero scrive

“CONSIDERATO che con nota del 24 gennaio 2025, n. 1838, si è proceduto alla riapertura della banca dati per le seguenti classi di concorso non coperte dall’offerta formativa: A006; A072; A073; A075; B005; B008; B009; B010; B013; B025; B026;”

Questo lascia aperto un interrogativo non da poco per quel che concerne le tempistiche di accreditamento di queste ulteriori classi di concorso.

Si tratta di un elemento complesso e rilevante, dal momento che all’interno di questo elenco ci sono classi di concorso per le quali ci sono vincitori di concorso PNRR1 che senza il perfezionamento del percorso formativo da 30 o 36 CFU non possono trasformare il loro contratto a tempo determinato in contratto in tempo indeterminato dall’a.s. 2025/26.

L’attesa per un terzo ciclo di percorsi abilitanti

Il fatto che siano stati già pubblicati i decreti per primo e secondo ciclo dei percorsi formativi con Decreto Ministeriale n: 156 del 24/2/2025 e Decreto Ministeriale n. 270 del 19/3/2025 ma che ci sia ancora l’assenza di diverse classi di concorso, preoccupa chi deve ottenere i crediti e teme che senza un terzo Decreto possa essere licenziato.

In questo senso sarebbe importante che gli uffici scolastici regionali controllino i vincitori di concorso privati della possibilità di abilitarsi e seguire il percorso per ottenere il contratto a tempo indeterminato.