Posti disponibili docenti e Ata da settembre: nuovi elenchi aggiornati dagli uffici scolastici in attesa degli accertamenti di fine aprile

Nuova tornata di aggiornamenti dei posti disponibili per i docenti e per il personale ATA in vista del prossimo anno scolastico e della presa di servizio che avverrà come ogni anno il primo giorno di settembre. I posti disponibili sono quelli derivanti dalle richieste effettuate entro lo scorso 21 ottobre dal personale scolastico avente diritto al pensionamento, che sta concludendo quest’anno il proprio servizio.

L’elenco dei posti disponibili

In questi giorni fervono i lavori da parte degli uffici scolastici provinciali che continuano con la loro opera di pubblicazione degli elenchi dei posti che restano disponibili dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025.

Si tratta in ogni caso ancora di elenchi sottoposti a verifica, e per questo ancora non del tutto definitivi, dal momento che sono in queste settimane oggetto, in base alla circolare ministeriale del 25 settembre 2024, al controllo e all’accertamento da parte dell’Inps. C’è ancora dunque da pazientare fino al prossimo 22 aprile, data dopo la quale gli elenchi potranno essere considerati definitivi.

Il riscatto della laurea a 900 euro

A questo elemento, c’è da aggiungere che vanno valutati i risultati delle domande per Quota 103 e Opzione donna prodotte fino al 28 febbraio. Infine, da mettere in conto la possibilità di godere del trattenimento in servizio, su cui gli Uffici non hanno ancora avuto indicazioni operative. Proprio nei giorni in cui è al vaglio la proposta di consentire il riscatto della laurea con soli 900 euro l’anno in modo da favorire il pensionamento del personale scolastico anticipandolo se possibile fino ai 60 anni, in attesa che diventi addirittura gratuito come molti auspicano.