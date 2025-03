Conferma docente sostegno: domande entro il 31 maggio, il ministero ha pubblicato il decreto

In molti avevano sperato fino all’ultimo momento in una marcia indietro da parte del ministero, e invece a pochi giorni dall’informativa che presenta la bozza dei decreti per l’avvio dei corsi Indire sul sostegno, arriva anche l’atro criticatissimo decreto del ministero sul sostegno, il n. 32 del 26 febbraio 2025 che sancisce l’avvio per l’anno scolastico 2025/2026 della possibilità per il docente di sostegno di essere confermato in base alla scelta della famiglia,

E’ quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

C’è tempo fino al 31 maggio 2025 da parte delle famiglie per inviare la segnalazione con richiesta al dirigente scolastico che avrà poi il compito di valutarla e di procedere con l’eventuale ratifica della conferma del docente nell’interesse dell’alunno.

Il dirigente scolastico, nel prendere la sua decisione, dovrà anche tenere conto del parere del Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe. A quel punto la decisione sarà comunicata all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025. A quel punto tocca al docente esprimere la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.