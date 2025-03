Concorso scuola PNRR2: 2 punti in più per le domande sbagliate, dal ministero ancora nessuna certezza

Non ci sono ancora risposte ufficiali da parte del ministero, ne conferme ne smentite, alle voci che stanno circolando negli ultimi giorni inerenti possibili ricalcoli dei punteggi delle prove dei candidati coinvolti negli scritti del concorso Pnrr2.

La richiesta di chiarimenti

Tutto nasce dal rilievo di alcuni errori nei quesiti, che avrebbero generato incertezza e confusione, portando a risposte sbagliate. Tutto procede sul filo dell’incertezza, al punto che il sindacato nazionale Flc Cgil si è visto costretto a inviare una richiesta di chiarimenti al ministero.

Il sindacato sostiene che secondo alcune informazioni in suo possesso, il ministero starebbe procedendo con il ricalcolo del punteggio. Questo comporta il riconoscimento a ogni candidato di due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di mancata risposta o di risposta totalmente errata.

La risposta del ministero

Il sindacato teme conseguenze negative per la regolarità del concorso se questo dovesse realmente avvenire, dal momento che il ricalcolo potrebbe avere ricadute sull’ammissione all’orale. Questo soprattutto alla luce della nuova normativa introdotta dal ministero in base alla quale saranno ammessi un numero massimo di candidati pari a tre volte quelli dei posti messi a concorso nella regione e per la singola classe di concorso.

Ora la palla passa al ministero, che dovrebbe rispondere al sindacato per verificare la fondatezza della circostanza e di intervenire con indicazioni chiare che facciano chiarezza e consentano di restituire serenità a quanti stanno prendendo parte al concorso.