Interpelli 2025: attesa per la conferma anche il prossimo anno scolastico, per lunedì 10 marzo nuove cattedre disponibili

C’è grande curiosità per capire se l’esperimento dell’interpello, sostituto della domanda di messa a disposizione per l’assegnazione delle supplenze fuori graduatoria, verrà confermato anche il prossimo anno dal ministero. Le valutazioni da parte del ministero dovranno essere a trecentosessanta gradi, e dovranno partire dai risultati insufficienti registrati in avvio di anno scolastico, tali da portare all’introduzione dell’interpello-mad per le supplenze brevi.

L’interpello è stato introdotto per migliorare la trasparenza della procedura, e in questo senso il risultato è stato raggiunto. Da valutare però se il meccanismo nel suo complesso abbia dato sufficienti garanzie, al netto di un naturale periodo di adattamento che il sistema e i docenti hanno dovuto avere.

In ogni caso ad anno scolastico avviato verso la conclusione, ci sono ancora pubblicazioni di interpelli di fatto quotidianamente, per la necessità delle scuole di coprire cattedre vacanti. Anche in virtù del fatto che l’algoritmo ha cessato di funzionare con la fine del 2024, e riprenderà solo con il nuovo anno scolastico. Questi gli interpelli disponibili in vista della ripresa delle lezioni lunedì 10 marzo.