Assunzioni straordinarie da GPS I fascia: per essere immessi in ruolo da Corsi Indire bisogna già inseriti, rischio di restare fuori se il Ministero non concede una deroga

Il prossimo 31 agosto, come ogni anno, scade il termine per le assunzioni straordinarie da GPS I fascia. Si tratta di una data che quest’anno assume particolare importanza considerate le novità introdotte dal ministero, a cominciare dall’avvio, ancora stentato, dei Corsi Indire.

L’avvio dei Corsi Indire

Questa data è particolarmente significativa in questo 2025 perché chi ambisce ad essere immesso in ruolo dai Corsi Indire deve essere già inserito e le iscrizioni apriranno ad aprile, come comunicato dal presidente Indire Manfredi.

Si tratta di un’ipotesi ottimistica, considerato che al momento è tutto ancora fermo e che pochi giorni fa è arrivato il parere negativo del Cspi che costringe il ministero a rivedere qualcosa nell’ambito dei Corsi Indire. In ogni caso i docenti che inizieranno il percorso per la specializzazione difficilmente riusciranno a completarlo in tempo utile per rientrare in questo calendario.

I termini per l’assunzione Gps sostegno

L’unica possibilità, al momento, è quella che il Ministero decida di concedere una deroga. Altrimenti bisogna mettere in preventivo che per inserirsi nella finestra delle GPS, i Corsi Indire si concludano entro il 30 giugno. Tutti coloro che concluderanno il percorso per l’ottenimento dei crediti e la specializzazione oltre quella data, non riusciranno a rientrare nei tempi per l’assunzione da GPS per il prossimo anno.