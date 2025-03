Assunzioni da prima fascia GPS articolo 59: proroga in bilico anche a causa del ritardo dei percorsi Indire

L’articolo 59 del decreto Sostegni bis, che ha introdotto l’assunzione straordinaria da prima fascia GPS, non è più in vigore nella sua formulazione originaria. La misura è stata comunque prorogata per l’anno scolastico 2024/2025, confermando ancora una volta la necessità di un canale straordinario per l’immissione in ruolo dei docenti precari.

Le assunzioni sostegno

Negli ultimi anni, il reclutamento da GPS si è trasformato in una soluzione transitoria che viene rinnovata di anno in anno. Questo ha permesso di coprire i numerosi posti vacanti nelle scuole, soprattutto per il sostegno, dove la carenza di insegnanti specializzati rimane una questione critica.

I Corsi Indire

Attualmente, non è possibile stabilire con certezza se l’assunzione da GPS sarà ulteriormente prorogata oltre il 2025. Un fattore determinante sarà l’attivazione dei percorsi abilitanti Indire, che stanno subendo ritardi nella loro implementazione. Se questi percorsi non dovessero partire nei tempi previsti o non riuscissero a coprire la richiesta di docenti abilitati, il Ministero potrebbe decidere di mantenere la procedura straordinaria per un altro anno.

Le esigenze di organico variano sensibilmente tra i diversi ordini di scuola e tra le regioni, e questo potrebbe influenzare eventuali decisioni future. La scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado presentano esigenze differenti, così come il sostegno richiede soluzioni specifiche per colmare il deficit di insegnanti specializzati.