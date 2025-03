Corsi Indire sostegno: resta fuori chi ha lavorato tre anni tramite MAD su sostegno senza titolo

I percorsi formativi Indire rappresentano un’opportunità fondamentale per chi desidera specializzarsi sul sostegno. Tra i possibili partecipanti rientrano i diplomati magistrali, ma solo a determinate condizioni. Per accedere, è necessario aver maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado scolastico. Inoltre, è indispensabile possedere un titolo di accesso valido per l’insegnamento.

Il titolo idoneo

Nello specifico, il diploma magistrale conseguito entro il 2002 è riconosciuto come titolo idoneo per insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria, al pari della laurea in Scienze della Formazione Primaria. Questo significa che chi ha prestato servizio per tre anni su sostegno e possiede uno di questi titoli può regolarmente partecipare ai percorsi Indire.

Diversa è la situazione per coloro che hanno lavorato su sostegno tramite MAD (Messa a Disposizione) senza il possesso di un titolo specifico per l’insegnamento. In questo caso, non è possibile accedere ai percorsi Indire, poiché la normativa prevede che il requisito fondamentale sia il possesso di un titolo di studio idoneo.

I titoli richiesti

Questa restrizione si inserisce in un quadro normativo che punta a garantire una maggiore qualificazione del personale docente, specialmente per un ruolo delicato come quello dell’insegnante di sostegno. I percorsi Indire sono stati pensati per valorizzare l’esperienza maturata nel settore, ma restano comunque riservati a chi possiede le competenze e i titoli richiesti dalla normativa vigente.

Chi soddisfa questi requisiti dovrà attendere l’avvio ufficiale dei percorsi e le indicazioni operative fornite dal Ministero per procedere con l’iscrizione.