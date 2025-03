Percorsi Indire: già pronto il secondo ciclo se il primo non sarà sufficiente a specializzare i 52mila docenti interessati

L’attivazione dei percorsi Indire rappresenta una delle misure più attese (ma anche contestate) per consentire la stabilizzazione dei docenti con esperienza sul sostegno. Bisogna però mettere in conto l’elevata platea di potenziali partecipanti, che coincidono in larga parte con i docenti in possesso di tre anni di servizio specifico. In virtù di questo, è emerso il dubbio se questa opportunità sarà limitata a un solo ciclo o se verrà ripetuta in futuro.

52mila candidati per i Corsi Indire

Durante i confronti tra il Ministero dell’Istruzione ei sindacati, è stata avanzata l’ipotesi di un secondo ciclo nel caso in cui non si riuscisse a coprire tutta la domanda. Secondo le tempistiche attuali, i candidati potenzialmente interessati sono circa 10.000 specializzati all’estero e 52.000 docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno. Un’unica edizione potrebbe non essere sufficiente a garantire la partecipazione di tutti coloro che soddisfano i

La decisione finale dipenderà da diversi fattori, tra cui il numero effettivo di iscritti, la disponibilità di risorse e la capacità organizzativa degli enti coinvolti. Inoltre, la necessità di personale specializzato sul sostegno potrebbe spingere il Ministero a mantenere attiva questa misura anche nei prossimi anni.

L’attesa per la specializzazione sul sostegno

Per avere certezze sulla possibilità di nuovi cicli, sarà necessario attendere le comunicazioni ufficiali e monitorare l’andamento delle iscrizioni al primo percorso. Nel frattempo, chi possiede i requisiti per accedere, aspetta con ansia l’avvio ufficiale dei percorsi, già in notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente preventivata.