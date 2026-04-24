GPS I fascia sostegno e mini call veloce: dal 2026 diventano residuali, difficile restino posti soprattutto in secondaria

L’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo, per i quali peraltro non è ancora stato possibile presentare domanda di partecipazione e iscrizione nelle graduatorie, impatterà direttamente sull’unico sistema di immissione in ruolo da graduatorie alternativo ai concorsi: GPS I fascia sostegno e mini call veloce.

Cosa cambia

Due strumenti che sono stati prorogati anche per il 2026 in vista del prossimo anno scolastico e che restano validi, non essendo stati eliminati. Infatti, sono stati prorogati fino al 2026/27 per le assunzioni su sostegno. Quindi la GPS I fascia sostegno è ancora utilizzabile per il ruolo, la mini call veloce è ancora attiva per coprire posti residui.

A livello formale dunque non ci sono novità, ma in vista del prossimo anno scolastico, rispetto al passato, cambia molto il loro peso, perché diventano residuali. La vera novità sono gli elenchi regionali. Dal 2026/27 l’ordine sarà questo: GaE + concorsi (vincitori e idonei), elenchi regionali (nuovo canale), GPS I fascia sostegno, mini call veloce (chiusura finale).

Questo significa quindi che GPS e mini call non spariscono, ma scendono di livello. A livello pratico, la novità è che gli elenchi regionali arrivano prima delle GPS. Servono proprio a ridurre i posti che arrivano alle GPS, con la conseguenza che più funzionano gli elenchi, meno posti restano per GPS. I sindacati lo hanno anticipato: potrebbe diventare difficile che restino posti per GPS, soprattutto nella secondaria.

La validità dei canali

Quindi continueranno a essere un canale “valido”? Dipende da cosa intendiamo per “valido”. Formalmente sì, perché restano canali di immissione in ruolo. Concretamente però diventano meno forti, perché arrivano dopo gli elenchi regionali. Questo significa che le GPS sostegno non sono più il canale principale: diventano una seconda/terza possibilità e la mini call resta una chance finale, ma più incerta. Il sistema sta andando verso il famoso “doppio canale”, ma con priorità crescente ai concorsi e ai loro idonei.

Questo significa che GPS I fascia sostegno e mini call veloce continueranno ad esistere e a dare ruolo, ma non sono più il centro del sistema, bensì la rete di sicurezza finale.