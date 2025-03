Deroga incompatibilità tra Tfa e percorsi abilitanti: richiesta per vincitori di concorso e non solo

Sono sempre maggiori le proteste da parte di coloro i quali scoprono solo ora dell’esistenza di una incompatibilità tra TFA sostegno X ciclo e Percorsi abilitanti per disciplina nella scuola secondaria di cui al DCPM 4 agosto 2023. Il motivo dell’incompatibilità tra i due percorsi risiede nella natura degli stessi.

La sovrapposizione dei corsi

Si tratta infatti in entrambi i casi di corsi con frequenza obbligatoria, pe cui la normativa prevede che un candidato possa scegliere di frequentarne solo uno alla volta, fino alla sua conclusione. o si sceglie l’uno o si sceglie l’altro. Scelta che in realtà non si pone per alcune categorie di docenti, ad esempio i vincitori di concorso PNRR1, dal momento che non possono fare altro che scegliere i percorsi abilitanti senza il perfezionamento dei quali non possono conseguire i CFU, rischiando di perdere il contratto.

Il problema è che quando sono iniziate le selezioni, in contemporanea con l’avvio delle lezioni, il ministero non aveva fornito ancora alcuna risposta circa l’avvio del secondo ciclo e del percorso obbligato per i vincitori del concorso PNRR.

Il precedente della deroga

Proprio alla luce di questa situazione, gli Atenei stanno chiedendo una deroga, come avvenuto con il dm n. 621 del 22 aprile 2024 per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2023/24. In quell’occasione la deroga era stata concessa dal Ministero perché il TFA sostegno, in virtù del fatto che il corso stava per finire, con conclusione prevista per il 30 giugno 2024, con sovrapposizione era limitata.

Discorso adesso completamente diverso, dal momento che le lezioni del percorso abilitante iniziano ad aprile e quelle del TFA sostegno sono ancora in corso.