Minicall veloce sostegno 2025: restano fuori i rinunciatari, nella sezione per il ruolo conviene inserire anche la preferenza provincia

Si avvicina il momento della Minicall veloce, importante opportunità per ottenere incarichi di sostegno regolata dal Decreto Ministeriale n. 111/2024. La Mini call veloce consente di ottenere assunzioni a tempo indeterminato, ed è rivolta ad aspiranti specializzati sul sostegno inseriti in prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2025/2026.

E’ una procedura che si attiva solo in presenza di posti residui al termine dello scorrimento delle GPS provinciali. Quindi non prima che, nella provincia di inserimento, restino aspiranti non destinatari di nomina per esaurimento dei posti disponibili.

La finestra temporale prevista per la presentazione delle domande è fissata dal 14 agosto alle ore 9.00 del 19 agosto, secondo quanto stabilito dalla nota ministeriale n. 157408 del 9 luglio 2025. Resta il problema, come ogni anno delle effettive disponibilità. Verranno comunicate solo a ridosso dell’apertura della procedura, in quanto le assunzioni da GaE e concorso ordinario saranno ancora in corso nelle settimane precedenti.

Domanda per il ruolo e Minicall veloce

Per accedere alla Minicall veloce è obbligatoria la presentazione della domanda per le nomine da GPS sostegno nella provincia di inserimento, tramite la piattaforma informatica predisposta dal MIM. Condizione necessaria per essere presi in considerazione è il non risultare rinunciatari. Come ridurre al minimo il rischio di ritrovarsi in questa condizione? I sindacati suggeriscono che, anche in assenza di sedi gradite, conviene inserire almeno la preferenza generica “provincia” per non essere esclusi dalla procedura straordinaria successiva.

La compilazione dell’istanza per le 150 preferenze – in scadenza il 30 luglio ore 14.00 – contiene due sezioni: una per le supplenze temporanee (30 giugno o 31 agosto), una per l’assunzione in ruolo da GPS sostegno.

Solo chi avrà compilato correttamente la sezione relativa al ruolo e non sarà stato assunto per mancanza di disponibilità, potrà candidarsi nella successiva fase interregionale.

Come compilare la domanda per la Minicall veloce

Nell’apposita istanza (che sarà distinta da quella delle 150 preferenze), gli interessati dovranno indicare una o più province appartenenti alla stessa regione (anche diversa da quella di inserimento in GPS) e le tipologie di posto di sostegno per cui possiedono il titolo di specializzazione

L’eventuale assegnazione comporterà l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione equivale a rinuncia. Questo comporterà decadenza automatica dall’incarico ed esclusione dalla fase di attribuzione delle supplenze nella provincia di origine per l’anno scolastico 2025/26.