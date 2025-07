Docente di ruolo può accettare supplenza gps: come cambia la retribuzione al variare del tipo di incarico

Anche i doceniti di ruolo, ed è un caso molto meno raro di quello che si potrebbe pensare, possono accettare incarichi di supplenza in vista della prossima procedura di assegnazione tramite algoritmo, dopo aver compilato la domanda per le 150 preferenze. Una necessità che può dipendere da diverse esigenze, lavorative e personali, e che spesso fa storicere il naso ai precari che temono possa essere per loro una possibilità di supplenza in meno. In realtà, per ogni docente di ruolo che ottiene un incarico di supplenza, si libera proprio un’altra cattedra, da assegnare a tempo determinato.

La titolarità nella propria scuola d’origine

I docenti di ruolo che dopo aver superato l’anno di prova accettano un incarico annuale al 30 giugno, conservano la titolarità nella propria scuola d’origine per un massimo di tre anni scolastici, senza assegni. La normativa di iferimento è quella dell’articolo 47 del CCNL 2019/2021. La legge consente al personale a tempo indeterminato di accettare supplenze solo su posti interi e in una classe di concorso o grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

Durante il periodo di supplenza, il contratto applicato è quello previsto per il personale a tempo determinato. Al termine dell’incarico, se questo si conclude il 30 giugno, dal 1° luglio il docente riprende servizio nella scuola di titolarità e torna a percepire il trattamento economico previsto per il ruolo originario.

Differenze tra supplenza al 30 giugno e 31 agosto

C’è poi da capire la questione retributiva per i docenti di ruolo che vogliono accettare una supplenza al 30 giugno. Nei mesi di luglio e agosto saranno retribuiti come docenti della propria classe di concorso originaria o secondo la supplenza? Secondo la normativa, in caso di termine dell’incarico al 30 giugno, da luglio si torna al trattamento economico da docente di ruolo, calcolato sulla fascia stipendiale di appartenenza. Al contrario, un incarico al 31 agosto prevede la retribuzione corrispondente alla supplenza anche nei mesi estivi, quindi legata al grado inferiore e con lo stipendio da supplente.

Le assunzioni da Gps sostegno

Chi è stato assunto da GPS sostegno negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 non potrà accettare incarichi di supplenza in altra classe di concorso o grado prima di tre anni di servizio effettivo nella scuola di assegnazione. Questo vincolo deriva dalle disposizioni contenute nel DM 137/2025 e nella normativa vigente per le supplenze.

L’anno scolastico svolto in supplenza viene considerato valido ai fini della progressione di carriera, e contribuisce all’avanzamento nella fascia stipendiale.