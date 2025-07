Docente di ruolo può accettare supplenza Gps: la normativa cambia per gli assunti sostegno prima fascia

Nei primi giorni di presentazione delle domande per ottenere un incarico a settembre da Gps (nella migliore delle ipotesi, considerato che i bollettini dell’algoritmo andranno avanti per settimane, se non per mesi anche ad anno scolastico inoltrato), si pone anche la questione dell’assegnazione delle supplenze ai docenti di ruolo. Una possibilità contemplata dalla normativa che sancisce chi può accettarle e in quali casi.

La normativa di riferimento

Sono molte le casistiche che possono portare un docente di ruolo a fare questa scelta, esigenze lavorative e personali. Una scelta che a prima vista può sembrare anomala (perché un docente di ruolo dovrebbe preferire una supplenza) ma che è meno rara di quel che si possa pensare. E per questo è una questione regolamentata nel dettaglio.

Una normativa anche abbastanza complessa, considerato che la normativa dipende dal tipo di assunzione e del momento in cui si è svolto l’anno di prova.

Per i docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24 vale il vincolo triennale nella scuola di titolarità. Questo comporta l’obbligo di restare nella stessa scuola e sullo stesso tipo di posto o classe di concorso per almeno tre anni, incluso l’anno di prova.

Questo però non gli impedisce, una volta superato l’anno di prova, di accettare supplenze annuali (al 30/06 o al 31/08) su posto intero in un grado scolastico o tipo di posto diverso da quello di titolarità. La normativa è sancita dall’articolo 47 del CCNL 2019/21. Chi rientra in queste fattispecie, mantiene la titolarità nella scuola d’origine in aspettativa non retribuita.

I docenti assunti da Gps sostegno prima fascia

Diversa la normativa per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia. Per loro c’è meno margine di manovra. Infatti le regole sono più restrittive e sancite dal DL 44/2023. Secondo la normativa, le supplenze possono essere accettate solo dopo tre anni scolastici di servizio effettivo nella scuola di assunzione, compreso l’anno di prova. Bisogna aspettare il termine del vincolo, perché prima non è possibile accettare incarichi in altra classe di concorso o grado di istruzione.

Questo significa che i docenti di ruolo “ordinari” possono accettare supplenze dopo l’anno di prova, ma solo su posto diverso da quello di titolarità. Chi invece è stato assunto da GPS sostegno, può accettare supplenze solo dopo tre anni nella scuola dove hanno svolto l’anno di prova.