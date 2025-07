Mini call veloce 2025: già decise le date per le domande, dalle ore 10.00 del 14 agosto fino alle ore 10.00 del 18 agosto 2025

Già definite le date per la presentazione delle domande per la Mini call veloce. Il ministero ha sancito che la finestra temporale utile per la presentazione delle istanze per i docenti aventi diritto e interessati alla procedura andrà dalle ore 10.00 del 14 agosto fino alle ore 10.00 del 18 agosto 2025. Una finestra temporale dunque più ampia rispetto al recente passato quando venivano concesse solo 48 ore. Le domande potranno essere presentate per eventuali posti residui.

Le altre scadenze

Le altre scadenze per posti comuni e posti di sostegno decise dal ministero riguardano lo scorrimento di GaE e concorsi, posto comune e sostegno. Dovranno concludersi entro il 31 luglio, fatti salvi gli scorrimenti per coprire i posti di eventuali rinunce

Per quel che riguarda il sostegno, le date indicate per lo scorrimento provinciale della GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo dal andranno dal 1° agosto al 13 agosto. E’ una procedura riservata ai candidati che hanno presentato domanda tra il 17 e il 30 luglio 2025.

In generale, il ministero ha indicato nella data del 21 agosto quella utile alla conclusione delle operazioni.

Entro il 31 luglio 2025 previste le nomine da GaE e GPS, sia per il posto comune che posto sostegno, le nomine da GaE e concorsi.

Il riepilogo delle date

Ricapitolando, le date principali decise dal ministero per le immissioni in ruolo docenti 2025/26: entro il 31 luglio dovranno essere perfezionate le nomine da GaE e concorsi. Poi dal 1° al 13 agosto via allo scorrimento delle GPS sostegno. Infine dal 14 al 18 agosto presentazione delle domande per la minicall veloce.

Le prospettive per la minicall veloce

Quanti posti disponibili residui potranno esserci per la mini call? Difficile dirlo adesso: l’anno scorso non ci furono molte possibilità, le maggiori si concentrarono soprattutto al Sud. Quest’anno la situazione potrebbe essere simile, ma non c’è da farsi troppe aspettative. Motivo per cui si sospetta che questo possa essere l’ultimo anno riservato a questa procedura.