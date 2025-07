Graduatorie Pnrr consultabili in area riservata: ritardi nell’implementazione della piattaforma, problemi nella consultazione di titoli di riserva e preferenza

La pubblicazione delle graduatorie relative ai concorsi PNRR scuola non sta mantenendo le premesse e promesse delle scorse settimane del ministero, che aveva assicurato, in nome della trasparenza, che sarebbero state consultabili complete di titoli di riserva e preferenza in un’area riservata. I ritardi che si stanno accumulando certo non aiutano i candidati che attendono di poterle visionare.

Piattaforma ancora non pronta

Il motivo? Il ministero sta registrando un ritardo nella predisposizione della piattaforma. Il problema è che nel frattempo, proprio nelle scorse ore, lo stesso ministero ha predisposto la pagina sul sito ufficiale utile all’avvio delle immissioni in ruolo, che quindi stanno per essere avviate.

Procedura indipendente per ogni ufficio scolastico, per cui è necessario fare riferimento a ogni specifico Usr, che in ogni caso manderà notifica via mail o via app IO nel caso disponibile per il candidato in questione.

Il fatto che le immissioni in ruolo siano ai nastri di partenza, non semplifica la procedura. E infatti per avere chiarimenti i docenti interessati stanno subissando di domande gli USR per avere dei chiarimenti soprattutto riguardo le tempistiche previste.

Pnrr 2 in pubblicazione

Nel frattempo prosegue, con notevole ritardo, la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 e DDG n. 2576/2023. Sta andando decisamente meglio invece per le graduatorie del concorso PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024 e 30360/2024, anche per merito della nuova normativa che ha ridotto il numero di accessi all’orale, e nonostante i due mesi forzati di stop per il pasticcio del quesito sbagliato che ha paralizzato la procedura e portato alla necessità delle prove suppletive per alcuni candidati lo scorso maggio.

Nel frattempo non ci sono certezze sulla costituzione delle graduatorie, soprattutto per l’applicazione delle quote di riserva.

La volontà del ministero è quella di garantire il massimo della trasparenza e per questo il DL D.L. 14 marzo 2025, n. 25, dispone che: “Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”.

Titoli di riserva e di preferenza

Quando saranno consultabili le informazioni inerenti i titoli di riserva e di preferenza? Per il momento non ci sono certezze: bisogna attendere che siano disponibili accedendo alla propria area riservata della Piattaforma concorsi e procedure selettive.