Elenco idonei pnrr: gli esiti delle graduatorie consultabili in un’area riservata ai partecipanti complete di riserve, precedenze e preferenze

Come è possibile che con l’introduzione delle graduatorie a scorrimento degli idonei dei concorsi scuola Pnrr non si provveda ancora alla pubblicazione delle stesse, in ottica trasparenza e chiarezza nei rapporti tra ministero e candidati? E’ la domanda che in molti si pongono da quando il decreto scuola ha introdotto importanti novità inerenti la condizione di chi ha superato le prove dei concorsi scuola recenti, pur non rientrando però nei posti messi a bando e non risultando per questo vincitori.

Le richieste agli Uffici scolastici

Il bando dei concorsi Pnrr non prevedeva lo scorrimento delle graduatorie, e ciò nonostante molti uffici scolastici sono stati inondati di richieste da parte di chi ha superato le prove senza rientrare nei posti a bando, e che in nome della trasparenza avrebbe voluto conoscere la propria posizione. Anche perché, ricordiamo lo, se è vero che il bando prima del decreto scuola non prevedeva lo scorrimento degli idonei, uno scorrimento minimo era comunque già previsto per integrare i vincitori in caso di eventuali rinunce.

Adesso, alla luce dell’introduzione dello scorrimento degli idonei per il 30% dei posti banditi, la questione diventa ancor più di stretta attualità, ma è ancora poco chiara. Ricordiamo che le graduatorie degli idonei avranno valore per tre anni, e non è ancora chiaro se rientreranno anche gli idonei del prossimo Pnrr 3 che verrà bandito entro fine 2025 per essere poi espletato a inizio 2026.

La pubblicazione delle graduatorie

Dopodiché, gli idonei che non avranno ancora ottenuto un incarico, in quanto posizionati troppo in basso in graduatoria, avranno comunque la possibilità di attendere il loro turno iscrivendosi dal 2026 agli elenchi regionali.

In questo modo, non sarà più necessario iscriversi ai prossimi concorsi scuola, dal momento che la condizione di idonei garantirà l’assunzione prima o poi, non essendo le graduatorie regionali vincolate a limiti temporali. Insomma l’assunzione è certa, sarà solo una questione di tempo.

E la pubblicazione degli elenchi? Il decreto PA n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge lo scorso 9 maggio, sancisce che gli esiti delle graduatorie di idonei verranno pubblicati in un’area riservata ai partecipanti. Queste graduatorie saranno complete di informazioni su riserve, precedenze e preferenze. Insomma finalmente le graduatorie verranno pubblicate, ma verranno sempre rispettati i dati personali.