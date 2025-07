Immissioni in ruolo docenti 2025/26: pubblicata sul sito del ministero la pagina per le domande, come sapere le date

Si avvicina il momento della presentazione delle istanze utili alle immissioni in ruolo docenti: il Ministero dell’istruzione ha pubblicato sul sito ufficiale la pagina riservata alle operazioni di immissione in ruolo del personale docente anno scolastico 2025/26. La pagina è completa di una sezione utile a rispondere alle domande più frequenti, con guide apposite per presentare la domanda.

Dove si presenta domanda

La domanda si presenta sempre su Istanze On Line, effettuando l’accesso mediante le proprie credenziali. Ci sono due istanze: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia classe di concorso/tipo posto” e “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”.

Il via ufficiale alla presentazione delle domande dipende dalle decisioni dei singoli uffici scolastici, per cui non si può dare una risposta univoca a livello nazionale.

Per conoscere le date di apertura della finestra temporale di proprio interesse, la cosa migliore è consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. Sui portali ufficiali sono ripotate le indicazioni utili, comprensive le date o i riferimenti per venirne a conoscenza.

Le comunicazioni individuali

In occasione della presentazione dell’istanza, ci sarà l’indicazione del turno e del periodo in cui sarà possibile presentare domanda. Ogni candidato riceverà una mail e sull’app IO una notifica che comunica ufficialmente l’apertura dell’istanza.

Queste comunicazioni valgono per entrambe le domande, quindi sia per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto che per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede.

Le date per la domanda per le max 150 preferenze

Domani invece dovrebbe essere il giorno utile per la comunicazione da parte del ministero ai sindacati delle date individuate per la finestra temporale individuata per presentare la domanda per le max 150 preferenze utili alla procedura di informatizzazione nomine supplenze tramite algoritmo. Se venissero confermate le indicazioni date finora, la procedura dovrebbe svolgersi nelle ultime due settimane di luglio. La comunicazione dovrebbe arrivare in serata l’8 luglio.