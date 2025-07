Scelta 150 scuole gps 2025: domani la circolare annuale delle supplenze con le date per la presentazione delle domande

Domani 8 luglio i sindacati sono convocati al ministero per prendere visione della circolare annuale delle supplenze, documento fondamentale per dare ufficialmente il via alle procedure in vista del prossimo anno scolastico. Non sono previste sostanziali novità regolamentari, per questo l’attesa principale si concentra sulla possibile comunicazione delle date utili a presentare la domanda per le max 150 preferenze.

15 giorni per pesentare la domanda

Un’indicazione di massima da parte del ministero ai sindacati è già stata data, e porta a credere che la finestra temporale utile per inviare l’istanza da parte dei docenti interessati sarà collocata nella seconda metà di luglio. Questo significa che si potrebbe iniziare a presentare le domande già a partire dalla prossima settimana. Generalmente i giorni per la procedura sono 15, il che consentirebbe di scongiurare il rischio di far sconfinare la parte finale della procedura a inizio agosto, come accaduto invece alcune volte negli anni passati.

Una delle incertezze riguarda la risposta che il ministero darà, e che sarà contenuta all’interno della circolare, circa la possibilità di inserire nell’istanza la possibilità di importare integralmente le scelte fatte da ogni docente uno anno fa (naturalmente solo per chi non è al primo inserimento). Un’opzione già usata per la presentazione della scelta delle 30 scuole che spetta al personale Ata nell’ambito dell’Allegato G in questi giorni, e che ha dimostrato di snellire notevolmente la procedura.

L’importazione delle scelte dello scorso anno

Naturalmente l’importazione delle scelte dello scorso anno sarebbe una possibilità e non un obbligo, e lascerebbe chi non ne vuole usufruire libero di procedere nuovamente con la selezione. Ricordiamo che la scelta delle 150 preferenze è fondamentale per gli aspiranti delle Gae e delle Gps, ma anche per chi vuole partecipare allo scorrimento della prima fascia gps sostegno (ultimo anno disponibile) e per i docenti destinatari di richiesta di conferma da parte delle famiglie sul sostegno.

I primi bollettini dovrebbero essere pubblicati a inizio settembre, mente la fase zero riservata ai docenti confermati sul sostegno avverrà entro fine agosto.