Corsi Indire sostegno 2025: ufficiale la proroga concessa dal ministero per l’iscrizione ai percorsi da 48 e 36 cfu

Come previsto è arrivata la proroga da parte del ministero ai termini utili per iscriversi ai Corsi Indire riservati agli specializzati estero. La proroga è stata concessa nell’ambito del Decreto n. 33517 del 7 luglio 2025, spostando i termini, dopo aver sentito Indire, all’11 luglio 2025, alle ore 17.

La modifica al regolamento

Ci sono dunque alcuni giorni in più di tempo per presentare domanda di partecipazione ai Percorsi di specializzazione sul sostegno abbreviati riservati a chi ha ottenuto un titolo estero e ha rinunciato al contenzioso.

E’ l’unica modifica contenuta nel decreto, per il resto il regolamento resta quello originale con cui è stato bandito il concorso. In ogni caso le informazioni complete sono pubblicate sul sito dell’INDIRE, nella sezione Bandi di Concorso.

La partecipazione è riservata ai docenti che hanno superato un corso di sostegno all’estero pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento in Italia, e rinunciano al contenzioso.

Chi può partecipare

Per questa tipologia di candidati è possibile seguire il percorso da 48 CFU (Crediti Formativi Universitari) se non si è in possesso di alcuna esperienza, mentre il corso ulteriormente ridotto a 36 CFU è riservato a chi può vantare almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno.

Possono iscriversi coloro i quali hanno provveduto a regolare rinuncia formalizzata secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 3, del decreto.

Una volta pubblicate le graduatorie contenenti i nomi dei partecipanti, prenderanno il via le lezioni con tirocini in presenza presso scuole di diverso grado.