Iniziano i Corsi Indire specializzati estero: domande entro l’8 luglio, 6mila posti disponibili

Dopo la pubblicazione dei bandi per i Corsi Indire riservati ai triennalisti, oggi 26 giugno sono stati pubblicati anche i bandi Indire per gli specializzati estero. Si tratta di bandi regolamentati dal Dm n. 77 del 24 aprile 2025. Possono partecipare i candidati che hanno espresso rinuncia al riconoscimento del titolo ai sensi dell’art. 7 del DL n. 71/2024 convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024.

Proroga in corso

Si pensava che la proroga concessa dal ministero per la rinuncia al riconoscimento potesse far slittare i corsi, e invece poco dopo la pubblicazione dei bandi per i triennalisti è arrivata quella per gli specializzati estero.

C’è tempo per iscriversi ai corsi fino all’8 luglio ore 17.00.

Per partecipare ai cosi, ovvero per veder accettata la propria domanda di iscrizione, è necessario produrre istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1 giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso. Rinuncia al contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento espresso.

L’acquisizione di 48 o 36 cfu

Chi vuole iscriversi al corso dovrà dimostrare l’avvenuta rinuncia mediante comunicazione degli estremi della stessa in fase di iscrizione.

Il costo costa 1.516,00 euro. Il corso dà diritto all’acquisizione di 48 o 36 CFU, a seconda di aver prestato o meno servizio per almeno un anno scolastico. Sono disponibili 6.000 posti.