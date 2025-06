Classi di concorso Pnrr 3: 20.000 posti, elevata disponibilità per sostegno, infanzia e primaria al Nord

Dopo l’avvio dei Corsi Indire per triennalisti e specializzati estero, l’attesa del mondo della scuola si concentra adesso sull’avvio del Tfa decimo ciclo, dopodiché ci si potrà concentrare sulle consuete procedure estive riservate a immissioni in ruolo e a docenti precari con la domanda per le 150 preferenze riservata a chi è iscritto in Gps.

Bando Pnrr 3 a dicembre

Ma di fatto è già scattato il conto alla rovescia verso il prossimo bando di concorso scuola Pnrr 3, previsto per fine anno. Il bando dovrà necessariamente essere pubblicato prima della fine di dicembre, per rispettare gli accordi in ambito Pnrr. Non c’è ancora una data precisa, ma facendo riferimento a quanto fatto dal ministero negli anni scorsi, sempre in ambito Pnrr, è molto probabile che il bando possa essere pubblicato nel periodo natalizio, in modo da consentire l’iscrizione ai docenti interessati, per poi avviare le prove a inizio 2026. L’obiettivo è concludere prova orale e scritta in tempo utile per procedere poi con le assunzioni dei vincitori in vista del successivo anno scolastico, quello che inizierà a settembre 2026.

Le classi di concorso e la disponibilità dei posti

Solo il bando potrà chiarire una serie di dettagli, a cominciare dalla normativa simile a quelle del Pnrr 2 che prevede una soglia di sbarramento per gli accessi dallo scritto all’orale, finalizzato a uno snellimento ulteriore della procedura. Da capire poi se l’integrazione del 30% degli idonei sarà estesa anche al Pnrr 3, dopo che il decreto scuola ha coinvolto in questo senso Pnrr 1 e Pnrr 2.

Infine, c’è da capire per quali classi di concorso verrà bandito. Presto per dirlo, considerato che come spesso accade per i concorsi scuola, e non potrebbe essere altrimenti, le classi di concorso saranno definite in base ai posti residui. Una prima stima anche sulla base di quanto raccolto dai sindacati può in ogni caso essere fatta, e consente di prevedere una disponibilità complessiva di circa 20.000 posti.

Facile immaginare che alcune classi di concorso, come sostegno, infanzia e primaria al Nord, potranno godere di un numero rilevante di disponibilità.