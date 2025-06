Domanda per le max 150 preferenze: riconferma automatica delle sedi inserite l’anno precedente con un clic, nuova proposta dei sindacati al ministero

In attesa di conoscere le date ufficiali per la presentazione della domanda per le 150 preferenze (probabile collocazione a fine luglio, con massimo sconfinamento nella prima settimana di agosto, ma si dovrebbe riuscire a scongiurare il rischio), i sindacati stanno insistendo con il ministero per semplificare il più possibile la procedura di inserimento dell’istanza.

La riconferma con un clic

Come? La richiesta sarebbe a suo modo rivoluzionaria e molto utile per moltissimi candidati, perché consentirebbe di riconfermare automaticamente le preferenze inserite l’anno precedente. In altre parole, chi ha già presentato domanda lo scorso anno ed è soddisfatto delle scelte, non avendo modificato necessità logistiche, lavorative o personali, potrebbe con un clic confermare in toto le scelte dello scorso anno. La proposta è di Gilda degli Insegnanti.

Questo consentirebbe a moltissimi docenti di evitare la procedura di reinserimento manuale delle 150 preferenze su Istanze online, che potrebbe comportare errori soprattutto nei casi in cui si abbia a che fare con più classi di concorso in province molto estese. Non solo: la collocazione temporale dell’invio dell’istanza, in estate, comporta per molti docenti la preoccupazione che possa coincidere con un periodo di ferie e di vacanze, anche all’estero, con conseguente difficoltà di connessione o disponibilità di un pc (la procedura si può completare anche da smartphone, ma molti la reputano particolarmente difficoltosa e complicata con questo tipo di dispositivo e preferiscono un desktop).

La novità della sezione per la conferma su sostegno

I sindacati stanno spingendo in questo senso, e per il momento non è ancora arrivato un riscontro da parte del ministero che in ogni caso ci starebbe pensando. Il vantaggio sarebbe in generale per tutto il sistema di informatizzazione nomine supplenze, con minore sovraccarico ai danni di server e minore rischio di rallentamenti che, come capitato in passato, impediscano ad alcuni di completare la procedura generando proteste e richieste di proroghe.

Non resta che attendere l’informativa sindacale ufficiale, ricordando che quest’anno c’è anche la novità della sezione riservata ai docenti di sostegno che hanno la possibilità di essere confermati nella stessa scuola su richiesta delle famiglie (conferma sulla scuola, non sull’alunno, quindi chi era su uno spezzone potrà essere confermato su una cattedra intera). La sezione in questione consentirà di accettare o rifiutare la conferma, dopo la prima disponibilità non vincolante già data al dirigente scolastico, consentendo di specificare anche la tipologia di contratto (cattedra intera al 31 agosto, al 30 giugno o spezzone, indicando il numero di ore).