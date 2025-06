150 preferenze gps: confermata la sezione per i docenti in prima fascia GPS sostegno per esprimere preferenze relative al contratto a tempo determinato per l’immissione in ruolo

La domanda per le max 150 preferenze è da sempre associata al conferimento degli incarichi a tempo determinato, le supplenze, da parte dei docenti precari.

La sezione per la prima fascia Gps sostegno

Ma la compilazione della domanda, che sarà possibile a partire dalla seconda metà di luglio (con date ancora da ufficializzare nello specifico), consentirà anche un sistema che comprende una sezione specifica utile ai docenti che si trovano in prima fascia Gps sostegno.

Questa sezione sarà dedicata ai docenti che vogliono esprimere le preferenze relative al contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo. Va detto che non si tratta di una possibilità particolarmente alta, in base al numero di posti disponibili non altissimo. Ma è comunque una possibilità che il sistema offrirà.

Al nord c’è qualche possibilità in più di ottenere una cattedra mediante questo sistema, più difficile riuscirci sulla cattedre del Sud Italia. E’ quindi confermato che la domanda per il ruolo da prima fascia sostegno si presenterà insieme a quella per le 150 preferenze.

La domanda precompilata

C’è poi attesa per capire se la domanda sarà precompilata come l’anno precedente, consentendo a chi non ha necessità di modificare le scelte di inoltrare nuovamente la domanda con un clic.

I sindacati stanno insistendo molto in queste settimane con il ministero, nella speranza che la richiesta venga accolta, puntando anche sul fatto che non ci sono particolari ostacoli tecnici al rendere precompilabile la domanda sulla base delle scelte dell’anno precedente e che anzi costituisce un vantaggio anche per il ministero e per le tempistiche complessive di gestione.

La conferma arriverà probabilmente insieme alla comunicazione da parte del ministero delle date ufficiali contenenti la finestra temporale per la presentazione delle domande, che indicativamente al momento dovrebbe essere collocata tra il 15 luglio e il 7 agosto (ma si proverà a scongiurare l’inclusione di agosto).